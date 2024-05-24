JUNYA WATNBE MAN ニット帽

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ご覧いただきまして、ありがとうございます。コムデギャルソンジュンヤワタナベマン22awのニット帽です。ドーバーストリートマーケット銀座にて購入した正規品です。手編みによるジャガードパターンが可愛らしいニットキャップは、ウール100%によるざっくりとした素材感が特徴です。耳当ての付いたデザインは高い防寒性を誇ります。色鮮やかなジャガードのデザインが様々な冬の着こなしのアクセントとしても活用出来るデザインと実用性を兼ね備えた便利なアイテムです。ご質問などございましたらお気軽にお聞きください。よろしくお願いいたします。#commedesgarcons#junyawatanabeman#junyawatanabe#commedesgarconshomme#supreme#kolor#fragment#uniformexperiment#acg#thenorthface#jamiroquai