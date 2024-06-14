スターリングシルバー925リング　クロス十字架　ヴィンテージ　高純度銀指輪8おJ

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ご覧いただきありがとうございます。即購入大歓迎です。^-^商品番号 YQI68おえJシルバー925リングクロス 十字架 サイズ15号素材 シルバー925#獅子丸15号#獅子丸クロス#獅子丸透かし新品未使用ですがヴィンテージです。銀特有の黒ずみ、細かい傷がある場合もございます。当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバーになります。ご安心ください。他にも沢山出品していますので、是非ご覧下さい。シルバー925リングスターリングシルバー silver925クロス 十字架 ユニセックス メンズ レディース 男性 女性 クリスマス プレゼント ギフト