■Maison Margiela マルジェラ ブレス バングル 10323k20

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商品詳細
■S50UY002211–女性と男性のためのアクセサリーコレクション。柔らかくしなやかなレザーを使用しています。シンプルながらあぶり出し技法によるデザインが目を惹きます。スナップ式で着脱が楽なので、不器用な方にもおすすめのラグジュアリ感のあるアイテムです。10323k20【生産国】MADEINITALY【実 寸】長さ49.3cm幅3cm ※誤差はご了承くださいませ。【カラー】ベージュ【素 材】真鍮/ブラス/鉄/牛革【付属品】箱(多少のダメージ有)・ブランドタグ【参考定価】¥33,600【商品状態】新品・未使用品 ※素材特有・展示による微細な擦れや小傷、 保管・梱包に伴う皺等はご了承ください。※海外正規取扱店より購入した並行輸入品の正規品です。カラー...ベージュアクセサリー材質...本革
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