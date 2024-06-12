CRAZYPIG ラージエビルスカルリング キースリング

■サイズ19号（内径19mm）■購入場所大阪梅田smartosaka店数多くのミュージシャンが愛用しているCRAZYPIGの代表モデル。当時憧れて購入しましたが着用していたのは購入当初だけで主張が強く中々出番が無かった為コレクションとして所有していましたが手離す事に致しました。



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