大麻オーバル　印台　シルバー925リングシグネット　メンズ　銀　18号　ばいb

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。商品番号 KSE-1-tばいb大麻モチーフシグネットリングオーバル#獅子丸18号#獅子丸大麻#獅子丸マリワナ素材 シルバー925サイズ約18.5号 US9刻印ありご覧の通りめちゃくちゃカッコいい指輪になります。是非！当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバーになります。ご安心ください。シルバー925純銀指輪 シルバーリングSILVER925マリワナ
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