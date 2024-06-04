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大麻オーバル　印台　シルバー925リングシグネット　メンズ　銀　18号　ばいb
商品番号 E51655344350
商品名

大麻オーバル　印台　シルバー925リングシグネット　メンズ　銀　18号　ばいb
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。商品番号　　　KSE-1-tばいb大麻モチーフシグネットリングオーバル#獅子丸18号#獅子丸大麻#獅子丸マリワナ素材　シルバー925サイズ約18.5号　　US9刻印ありご覧の通りめちゃくちゃカッコいい指輪になります。是非！当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバーになります。ご安心ください。シルバー925純銀指輪　シルバーリングSILVER925マリワナ
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