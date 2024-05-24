青山 亘幹、「初夏」、希少画集画、状態良好、新品額・額装付



中古】青山亘幹、「出を待つ」、希少な画集より、 新品高級額装付 ...



青山亘幹 絵画 夏 日本画 | eclipseseal.com



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青山亘幹の値段と価格推移は？｜2件の売買データから青山亘幹の価値が ...



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超目玉枠】-な額•装用•画集より 状態良好 - lyceemaputo.org



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山本啓作、【ヤル気（富士百景）】、希少な額装用画集より、状態良好 ...



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1年保証』- 希少画集画 •新品額装付 状態良•好 - lyceemaputo.org



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在庫処分-画集画 •状態•良好 - lyceemaputo.org



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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。青山亘幹「初夏」(RM94－9)希少画集の一部・一頁を新品高級額にて額装いたしました。年代物の画集から採っておりますが、絵画部分に汚れ等はなく、状態は綺麗です。絵画部分のサイズは約２０.０㎝×９.５㎝です。作品が引き立つシンプルなブラックの額と厚手のマットで額装し、お部屋のアクセントにおすすめの仕上がりとなっております。額枠はブラック、黒のマット、アクリルガラス付き。額のサイズは約３５.0㎝×２９.0㎝です。iaf専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。