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土屋鞄　財布
商品番号 M94246874048
商品名

土屋鞄　財布
ブランド名 ツチヤカバン
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

土屋鞄の財布です。シンプルなデザインで使用したことで皮が柔らかく馴染んでいます。カラー···ネイビー柄・デザイン···無地素材···本革
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