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アンリマティス　ルーマニア風のブラウス　複製画
商品番号 N86557957974
商品名

アンリマティス　ルーマニア風のブラウス　複製画
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 14,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンリマティス「Lablouseroumaine」額装付き縦59cm×横51cm×厚さ2cm両親が昔買った物でずっと実家のリビングに飾られていました個人的にも好きな絵です額に欠け、アクリル版にも傷汚れあります年季が入っておりますが、数少ない物だと思いますご理解いただける方、是非ご検討くださいTHEPOLAROIDMUSEUMREPLICACOLLECTION1997#アンリマティス#マティス#マティス展＊最後の写真は制作会社の説明です付属しません。箱などはございませんのでしっかり梱包して発送させていただきます質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
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