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ナイキ エアフォース1 07 lv8 NBA 27cm
商品番号 N27036778878
商品名

ナイキ エアフォース1 07 lv8 NBA 27cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,223 円
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商品詳細

商品名　ナイキエアフォース107lv8NBA27cm色　\"NBA\"UNIVERSITYRED/WHITE-BLACK-WHITEサイズ　27.0cm1982年に登場した「AIRFORCE1」は、その時その時代のカルチャーとも密接にリンクしバスケットボールシューズという枠を超え長い間ストリートの定番となっています。今作は2017年にパートナーシップを結んだ「NBA」とのコラボレーションコレクション。2019年10月発売、日本定価12,100円※全体的に傷汚れはありますがソールの減り少なく、まだまだご利用頂けます。使用に伴う細かい擦れ・シワ等ございます。状態は写真にてご確認お願いします。中古品と御理解頂ける方ご購入お願い致します。#NIKE#AirForce#AirForce1Mid#ナイキ#エアジョーダン#NIKE#AIRJORDAN1#Jordan1MidWhiteCoolGrey_2014_#NIKE#エアフォースワン#エアジョーダン#ダンク#スニーカー#コレクション#supreme#シュプリーム#AirForce#sb#AirForce1LowWhite_07#ダンス#スケボー人気モデル···NIKEエアフォース1
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