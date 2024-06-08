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NIKE DUNK HI RETRO ORANGE BLAZE 27cm
商品番号 S60502109480
商品名

NIKE DUNK HI RETRO ORANGE BLAZE 27cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SNKRSで当選し購入いたしました。着用頻度は低かったので、ソールの減りはないですが多少の汚れがあることご了承ください。付属品:箱、タグ・コメントなし即購入OKです。・非喫煙者、ペット無し、クリーニング済み(表記によっては不可)古着販売ですので、状態はご理解の上ご購入ください。・販売価格を安価にする為、簡易包装でお送りいたします。・早めの返信を心がけておりますが、多少遅れる場合がございますので、予めご了承ください。当日中には返信いたします。
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