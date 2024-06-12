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【激レア】カーハート ダックジャケット　刺繍ロゴワッペン　グリーン　80s
商品番号 E69938531345
商品名

【激レア】カーハート ダックジャケット　刺繍ロゴワッペン　グリーン　80s
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 11,411 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆御観覧頂き、誠に有難う御座います☆　　　　　　　【フォロー割引中】・フォローして頂いている方は　500円　割引致します♪「フォロー中です」コメント欄にコメントして頂いた方に　500円　割引致します^_^　　　　　　　【まとめ買い割引中】　　　　　　　　　更に！・1度に2点以上購入して頂いた方は　更に！500円　割引致します！・まとめ買いして頂ける方はコメント欄に記入をお願い致します♪ヴィンテージ古着を主に出品しております☆#古着SHOP【RN】その他アイテムも宜しければご覧ください^_^----------------------------------------------------【商品名】カーハートダックジャケット【ポイント】魅力的なポイントは人気の胸刺繍ロゴワッペンです☆人気のグリーンのカラー☆希少なカラー☆80s☆ダックジャケットの着心地の良さも魅力的です！【状態】古着です。両袖に傷有り古着ならではのアジがあります☆レディースの方もで可愛く着れます----------------------------------------------------【サイズ】メンズM相当　サイズ表記無し【カラー】グリーン【着丈】68㎝【肩幅】51㎝【身幅】62㎝【袖丈】63㎝【発送】購入後1〜3日で発送致します☆他のブルゾンもよかったらご覧下さい☆#古着SHOP【RN】_ブルゾン#古着#ビンテージ#90s#古着男子#古着女子プーマ・アディダス・ナイキ・チャンピオンなどのストリート物スウェットパーカージャージナイロン系などなど出品中
http://narcologia.ru/goods/browse895891.html
http://narcologia.ru/goods/recommended33290.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi316247.html

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