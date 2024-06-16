ロイヤルオーダー　ROYAL CROWN　SV925　リング　US6　１１号

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ご覧いただきありがとうございます。コメントなし即購入OKです。迅速丁寧なお取り引きを心がけております。ROYALORDERの王冠をモチーフとした指輪です。ブランド設立当初からあるデザインのクラウンリング。燻しが強く、クラウンリングの中でもゴシック感が漂うアイテムです。燻し加工が施されているので、清掃クリーニングはしておりますがシルバークロスなどで磨いてはおりません。刻印 ROYALORDER 925材質 シルバー925サイズ US6（日本サイズ11号）付属品 なし古物商許可業者のみが参加できるオークションにて購入しています。厳しい真贋審査を通過している商品なので安心してお買い求め下さい。 #TAMAYURAアンティーク・ヴィンテージ品 ・・・他にも多数アンティーク、ヴィンテージ品出品中です！ぜひご覧ください。ビンテージ品となりますので、シミ・汚れ・変色・メッキの剥げ・薄れ等ある場合がございます。(お写真で確認ください。）