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ジョジョ×ultra BRAND アルトラ ネックレス ペンダント 東方仗助
商品番号 S24506136639
商品名

ジョジョ×ultra BRAND アルトラ ネックレス ペンダント 東方仗助
ブランド名 アルトラバイオレンス
特別価格 税込 5,319 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！商品解説■「ultraBRAND」より、「ジョジョの奇妙な冒険」のシンボルマークをモチーフにした『”JOJO’S　BIZARRE　ADVENTURE”　symbol　Pendant』を出品します！東方仗助が胸元につけている「ピースマーク」と「ハート」のシンボルをペンダントヘッドに用いたネックレスとなっており、ハートの背面には「手のひら」が立体的にデザインされています。また、空条承太郎を彷彿させる鎖状のチェーンを使用してます。即購入もOKです！少し傷やスレがありますが、目立つ傷などはありません。個人保管でしたので、酸化などの劣化が目立つかと思いますが、その点はご了承の上でご購入下さいませ。【商品詳細】カラー：ゴールドサイズ：メンズ(チェーン長さ約53cm　※アジャスター長さ含む)、ペンダントトップ全長約1cm素材：925　Gold仕様：専用化粧箱は付きますが外箱は付きませんので、多少お安くさせて頂いております！※シルバー製品は保管時に薄いスレ・くすみ・黒ずみが付くことがございます。予めご了承ください。※中古の金属製アクセサリーですので、商品に軽度の擦れ傷・汚れなどがある場合がございます。予めご了承下さい。#ジョジョ#JOJO#GIOGIO#JJBA#passione#ダイヤモンドは砕けない#ジョジョリオン#ブチャラティ#ミスタ#スタンド#黄金の風#東方仗助#クレイジーダイヤモンド#スタープラチナカラー···ゴールド
http://narcologia.ru/goods/forthcoming946692.html
http://narcologia.ru/goods/reflector178464.html
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