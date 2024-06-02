ジョジョ×ultra BRAND アルトラ ネックレス ペンダント 東方仗助 ...

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！商品解説■「ultraBRAND」より、「ジョジョの奇妙な冒険」のシンボルマークをモチーフにした『”JOJO’S BIZARRE ADVENTURE” symbol Pendant』を出品します！東方仗助が胸元につけている「ピースマーク」と「ハート」のシンボルをペンダントヘッドに用いたネックレスとなっており、ハートの背面には「手のひら」が立体的にデザインされています。また、空条承太郎を彷彿させる鎖状のチェーンを使用してます。即購入もOKです！少し傷やスレがありますが、目立つ傷などはありません。個人保管でしたので、酸化などの劣化が目立つかと思いますが、その点はご了承の上でご購入下さいませ。【商品詳細】カラー：ゴールドサイズ：メンズ(チェーン長さ約53cm ※アジャスター長さ含む)、ペンダントトップ全長約1cm素材：925 Gold仕様：専用化粧箱は付きますが外箱は付きませんので、多少お安くさせて頂いております！※シルバー製品は保管時に薄いスレ・くすみ・黒ずみが付くことがございます。予めご了承ください。※中古の金属製アクセサリーですので、商品に軽度の擦れ傷・汚れなどがある場合がございます。予めご了承下さい。#ジョジョ#JOJO#GIOGIO#JJBA#passione#ダイヤモンドは砕けない#ジョジョリオン#ブチャラティ#ミスタ#スタンド#黄金の風#東方仗助#クレイジーダイヤモンド#スタープラチナカラー···ゴールド
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