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- 【THE NORTH FACE 】アンタークティカバーサロフトジャケットM 黒
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商品詳細
○ブランド：ノースフェイス○商品：フリース○ポイント:定番のフリースになります。こらからの時期に使用頻度が増していきます。○素材：ポリエステル100％○カラー:ブラックお使いのモニタにより色味が異なる場合が御座います○状態:目立ったダメージなく良好なコンディションになります。あくまで古着の為、微小な傷、汚れなど気にする方、神経質な方はご遠慮ください○サイズ→M相応のサイズ感○着丈→64肩幅→45身幅→52袖丈→62○購入後1〜2日以内に即発送致します！○フォロー割有フォロー後、ご購入前にコメント欄に「フォローしました！」とお知らせ下さい♩•〜4999円→200円OFF•〜9999円→300円OFF•10000円〜→500円OFF・商品購入前に「フォロー割希望」とコメントして頂ければ値段を変更致します。・即購入も大歓迎です。#おへのメンズアウター出品一覧
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