アカンサスのバルスタージャケットです。定価79800円。とても柔らかいスウェードラムレザーを使用。サイズL（素人測定の為、多色の誤差はご容赦下さい。）肩幅40身幅46袖丈69着丈67素人採寸のため参考までとして下さい。古着になりますので完璧を求める方や神経質な方は購入をご遠慮願います。



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ACANTHUS (アカンサス) バルスタージャケット ベージュ サイズ:L



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サイズM アカンサス バックスキンレザー バルスタージャケット ブラウン



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レザー好きな人必見♪】ACANTHUS（アカンサス）ジャケットのご紹介 ...



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