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アカンサス　バルスタージャケット
商品番号 N68783832599
商品名

アカンサス　バルスタージャケット
ブランド名 アカンサス
特別価格 税込 11,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アカンサスのバルスタージャケットです。定価79800円。とても柔らかいスウェードラムレザーを使用。サイズL（素人測定の為、多色の誤差はご容赦下さい。）肩幅40身幅46袖丈69着丈67素人採寸のため参考までとして下さい。古着になりますので完璧を求める方や神経質な方は購入をご遠慮願います。
http://narcologia.ru/goods/unusable823374.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming111992.html
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