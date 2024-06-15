【廃盤】NECROMANCE hidestyle 義眼 sliver925

NECROMANCEネクロマンス義眼リングサイズは19～20号(内側直径約19mm)です。XJAPANのhideが愛用していたモデルです。hidestyleの義眼リングは現在廃盤で入手困難な貴重な物です。色は薄いブルー、またはグレーに見えますが写真でご判断下さい。本モデルは内側に925の刻印のあるシルバー製となります。状態もシルバー製品特有の細かな傷はございますが、大切にしておりましたので深い傷や凹み等の目立ったダメージはありません。ヴィンテージ物ですが大切に保管しておりました。大事に使って頂ける方にお譲りしたいと思います。付属品リング、カード、箱※傷あり写真が全てです。宜しくお願い致します。



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