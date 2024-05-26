Carhartt カーハート OG arctic coat

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CarHartt (カーハート) WIP OG Arctic Coat ブラウン×ベージュ サイズ:M CarHartt (カーハート) WIP OG Arctic Coat ブラウン×ベージュ サイズ:M

12ozのヘビーなダック地を使用したアークティックコートのOGバージョンになります。また2トーンのカラーリングに仕上げた今シーズンならではの一着。全てのサイズ感、ウォッシュの風合いがUSカーハートを感じさせる大きめの作りになっています。ライナーはダイヤモンドキルティング生地。襟はコーデュロイ生地をインストール。ザックリとしたサイズ感が特徴で雰囲気を醸し出しています。ワークスタイルに忠実なディティールも持ち合わせながら、洗練されたオシャレなシルエットが魅力的です。また100%オーガニックコットンにもこだわっています。着用回数は一回のみです。クローゼットに保管していたため状態はほぼ未使用に近いです。値段交渉受け付けいたします。大きめの作りで、170cmの標準体型が着てちょうどいいくらいのサイズ感です。S(公式サイトより引用)肩幅47.0cm身幅58.5cm着丈70.5cm袖丈65.5cmご質問等ありましたらコメント欄にお願いします。#carhartt