sulvam サルバム デニム ジャケット ラップパンツ セットアップ

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■カラー インディゴ■サイズ（ジャケット） 着丈 裄丈 72 87※アームホールが腹部分まで弧を描くように広がっており、肩幅や身幅を測れませんでした。（パンツ） 股上 股下 49 48※ウエストはベルト紐で調節し、どなたでも履ける仕様になっています。■状態 アタリ等あります。AcneStudiosアクネストゥディオズATTACHMENTアタッチメントCOMMEdesGARÇONSコムデギャルソンFACETASMファセッタズムISSEYMIYAKEイッセイミヤケJeanPaulGAULTIERジャンポールゴルチエkolorカラーMaisonMargielaメゾンマルジェラMARNIマルニRAFSIMONSラフシモンズSacaiサカイUndercoverアンダーカバーYohjiYamamotoヨウジヤマモトなどの雰囲気が好きな方におすすめのアイテムです。できるだけ丁寧に商品状態の確認は行っておりますが、小さな傷や汚れなどは見落としてしまう場合があります。また、感じ方には個人差がございますので、写真を参考にお客様自身でご判断ください。あくまで個人保管の中古品であることをご理解ください。ご不明点などは購入前にお問合せください。大幅な値下げはできませんが、値下げ交渉をされる場合には希望額をご提示ください。その他アイテムはこちら↓#NoMのクローゼット#NoMのアウター#NoMのパンツ