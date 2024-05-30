DOLCE\u0026GABBANA★コインケース

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商品詳細
✩アイテム:DOLCE\u0026GABBANAドルチェ＆ガッバーナドルガバD\u0026Gコインケースネックショルダーデカロゴビッグロゴ小銭入れコンパクトウォレットラウンドファスナーレザー ✩サイズ縦：7.5cm横：11cmマチ：2cmショルダー紐：104cm※素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。 数回しか使用していなく、目立った傷汚れ等もない美品です(ˆᴗˆ)ドルガバ小銭入れミニ財布カラー···ブラック
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