【新品未開封】大谷翔平 選手着用　ニューバランス キャップ 完売品 希少

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新品未開封】大谷翔平 選手 着用 ニューバランス キャップ - www ... 新品未開封】大谷翔平 選手 着用 ニューバランス キャップ - www ...

ニューバランス公式取扱い店舗で購入した正規品です。新品タグ付き美品です。大谷選手がプライベートで着用しているキャップと同じものです。WBC来日のときも着用していました。大谷選手ご本人のインスタグラムでもこちらのキャップを着用している写真がアップされています。現在オンライン店頭共に完売、再入荷予定なしとなっております。こちらのキャップは2021年モデルのため新品未使用は大変貴重です。新品未開封のため、袋の上から検品いたします。細かく丁寧に検品いたしますが、初期キズ等あった場合ご了承いただける方のみご購入をお願いいたします。防水対策をしてネコポス専用箱で発送しますのでツバ等の型崩れの心配はございません。⚠️コンビニ支払いの方はご購入前にお支払い日時をコメントしていただきますようお願いいたします。⚠️希望価格設定ご遠慮ください。【サイズ】ユニセックス58cm（56cm～60cm）アイコニックモデル「574」のグラフィックロゴを採用したNBダッドキャップ。サイズ調整ベルトにフライングNBロゴを配置。キャンバス素材を使用。NewBalance侍ジャパンWBCロサンゼルスエンゼルスエンジェルス帽子野球ゴルフマラソンランニングウォーキングシンプルファッション※当方から購入したキャップを転売するのはお控えください。また、こちらの説明文をコピペして使用する方、当方の画像を使用して販売している方がいらっしゃいますがやめてください。通報とブロックさせていただきます。カラー···ブラック形···ベースボール