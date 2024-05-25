THIRTEEN DESIGNS × Acoustic イーグルペンダントトップ

THIRTEENDESIGNS×Acousticイーグルペンダントトップイーグルなのに遠目に見るとスカルに見えると言うユニークなデザインのペンダントトップです。オマケで写真のノーブランドの革紐黒1本とチェーン用の丸カンお付けします。チェーン派の人はペンチで曲げてつけて下さい。カラー...シルバー材質...シルバー#THIRTEENDESIGNS#サーティーンデザインズ#インディアンジュエリー



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