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THIRTEEN DESIGNS × Acoustic イーグルペンダントトップ
商品番号 D18147089424
商品名

THIRTEEN DESIGNS × Acoustic イーグルペンダントトップ
ブランド名 サーティーンデザインズ
特別価格 税込 7,172 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THIRTEENDESIGNS×Acousticイーグルペンダントトップイーグルなのに遠目に見るとスカルに見えると言うユニークなデザインのペンダントトップです。オマケで写真のノーブランドの革紐黒1本とチェーン用の丸カンお付けします。チェーン派の人はペンチで曲げてつけて下さい。カラー...シルバー材質...シルバー#THIRTEENDESIGNS#サーティーンデザインズ#インディアンジュエリー
http://narcologia.ru/goods/reproduce835155.html
http://narcologia.ru/goods/response26042.html
http://narcologia.ru/goods/plaque989407.html

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