RAF SIMONS ブレスレット ラフシモンズ

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商品詳細
RAFSIMONSのクラスターチェーンブレスレットです数回使用しましたが、目立つ傷などもなくまだまだ使用できる品となっております！！この夏のブレスレットとしていかがでしょうか？？カラー···シルバーアクセサリー材質···真鍮サイズ：20cm
http://narcologia.ru/goods/symmetric977745.html
http://narcologia.ru/goods/choice363685.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi378247.html
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