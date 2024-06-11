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RAF SIMONS ブレスレット ラフシモンズ
商品番号 U19310616712
商品名

RAF SIMONS ブレスレット ラフシモンズ
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 7,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RAFSIMONSのクラスターチェーンブレスレットです数回使用しましたが、目立つ傷などもなくまだまだ使用できる品となっております！！この夏のブレスレットとしていかがでしょうか？？カラー···シルバーアクセサリー材質···真鍮サイズ：20cm
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