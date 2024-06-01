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\u003cPaul Smith\u003eレア美品！メンズアクセサリー
商品番号 Q49942250455
商品名

\u003cPaul Smith\u003eレア美品！メンズアクセサリー
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 3,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\u003cPaulSmith\u003eポール・スミスレア美品！メンズアクセサリー家族からの出品依頼です。数年前PaulSmith直営店にて購入しました。短時間一度使用しその後箱のまま大切に自宅保管をしておりました。お品物に目立つ傷汚れなくほぼほぼ購入時のままです。※箱は僅かな汚れがあります。定価￥16000+tax附属品※商品タグ※専用クロス※専用箱※巾着サイズクロス　　5.5✕3cm　　　　　　3✕2cmチェーン　48cmアジャスター付き素人採寸です多少の誤差はご了承下さい。自宅保管のお品ですご理解頂ける方の購入をお願い致します。神経質な方完璧を求める方は購入をご縁下さい。※商品差し替え等のトラブル防止の為返品はお受け致しません。どうぞご了承下さい。♯PaulSmith♯PaulSmithアクセサリー♯ポール・スミス♯英国♯英国アクセサリー
http://narcologia.ru/goods/moped111368.html
http://narcologia.ru/goods/ordering836879.html
http://narcologia.ru/goods/kindness268105.html

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