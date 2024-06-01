VANS バンズ オールドスクール スニーカー ベルクロ V36EZ+ 27.5

☆お手数ですが、ご購入の際は必ず自己紹介お読みください。☆たくさん出品してます！是非\"フォロー\"お願いします！まとめ買いも大歓迎です！事前にご一報ください。【ブランド名】vansヴァンズ バンズ【アイテム名】スニーカーベルクロスニーカーベルクロULTRACUSHウルトラクッシュOLDSKOOLEZオールドスクールoldskoolオールドスクールスエード スウェードスニーカーシューズ靴マジックテープ【商品概要】V36EZ+VANS【ヴァンズ】クラシックラインの代表モデル・OLDSKOOL(オールドスクール)のニュースタイル。ベルトクローズスタイルでイージーな着脱とスタイリッシュなビジュアルを両立。インソールは吸湿速乾性に優れた低反発素材の「ULTRACUSH」を搭載。アウトソールには軽量ラバーアウトソールを採用。【カラー】ブラックオールブラック【表記サイズ】27.5cm27.5【状態】中古品です。多少使用感あります。主観では目立つダメージ、汚れは見当たりません。インソール薄汚れあり。（画像9枚目参照）糸飛び、サイド少し剥がれあります。（画像10枚目参照）いずれも目立たないかとは思いますが、画像でご確認ください。必ず全て画像ご確認ください。あくまで中古品の為、中古品や古着にご理解ある方の購入をお願いしております。自宅保管になりますので、完璧なお品物をお求めの方は購入をお控え下さい。【管理番号】2303603223/7-83



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