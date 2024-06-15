Lサイズ✴︎ドレスプロダクション　タキシード　結婚式　前撮り

DressProductionで購入したタキシードです。前撮りのみ使用したためシミ等なく綺麗です。\u003cサイズ\u003e⭐︎ジャケット Lサイズ⭐︎ベスト Lサイズ⭐︎パンツ 30(ウエスト77センチ程度)\u003cサイトより\u003eサイズは小さめとなっておりますので、普段よりワンサイズ大きめをお選びいただくことをおすすめいたします。着用した夫は身長172センチ、体重69キロ筋肉質のため若干上着がきつかったようなので、普通体型、細身の方お薦めします#タキシード#結婚式#ドレスプロダクション



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