☆ TANGDUTUTU CX30-TDR レッド 2P 専用 マツダ 606

補足説明：TANGDUTUTUマツダCX-30専用スマートキーケースキーケースキーカバーキーホルダー車キーケース新型MazdaCX-30ABS樹脂製2PレッドCX30-TDR606ご覧頂きありがとうございます。新品・未使用の売れ筋商品のみ扱っています。複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第、終了となります。サイズ・カラーにパターンがある場合は在庫確認をしてからのご購入をお願い致します。商品説明 ：【ABS樹脂製】軽量化、熱に強い、耐久性と表面の美観に優れた高品質のABS樹脂製【仕上げ】レッド、ホワイトパール、カーボン調、ブラック、グレー；セット内容：2P【取り付け簡単】キーの上から被せるだけの簡単に装着できます。【対応車種】新型MazdaマツダCX-302019年~2020【対応車種】マツダ3CX-8CX-30CX-5MX-30マツダ6ワゴン(202)ブランドなど ：//TANGDUTUTU梱包にも注意しております。



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型式:3AA-DMFP｜ＣＸ－３０(マツダ)の総合情報 | 【グーネット】



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