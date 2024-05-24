黒　CHALLENGER キーホルダー HEAVENS DOOR

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商品詳細
CHALLENGERのキーホルダーです。定番ロゴと、裏面にはHEAVENSDOORのロゴ入り。この機会に是非！購入検討いただける場合はお早めに！暗所で大事に保管していた物になります。カラー 青コンディション 新品未使用すり替え防止のため、返品交換はできかねますので、ご了承ください。CHALLENGERチャレンジャーキャップ長瀬智也長瀬着tenderloinratscootiemasseschallengerwackomariawtapsneighborhoodm\u0026m
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