バンズ　ファルケン　V3830SC　28.5cm　ナチュラル　オフホワイト系

VANS FALKEN V3830SCバンズ ファルケン V3830SCサイズ 28.5cmカラー ナチュラル軽量感が特徴的な「CLASSICLITE」のモデル。軽量なEVAカップソールにより柔らかく弾力性があり、クッショニングが向上。今までの定番モデルにはなかった絶妙なボリューム感は、ありそうでなかった仕上がり。VANSSKATEのDNAを継承するアッパーデザインとシルエットは存在感も抜群な1足。※値下げはできません※未使用品です。画像にて状態ご確認ください。離島の方は箱なしで発送になります。発送は、佐川・ゆうパック・メルカリ便のいずれかになります。ご指定はいただけません。#バンズ #VANS #ヴァンズ #ファルケン#ローカット #スニーカー #シューズ #メンズ



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