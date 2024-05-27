ジャスティンデイビス　マミーディアレスト　スカル　リング　ミイラ　ジルコニア

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商品詳細
JUSTINDAVISジャスティンデイビスリングSRJ552-1MUMMYDEARESTRINGBLACKFINISHミイラSV925ジルコニアサイズ 18.5号silver925、ジルコニア、シンセティックルビーミイラを思わせるような大振りなスカルリングで、サイドには古代エジプトのシンボルマーク「ホルスの目」がデザインされております。特殊なブラックメッキ加工が施されており、目にはジルコニアが輝き、シルバーとブラックのコントラストが人目を引きます。ジャスティンのスカルリングはボリュームがあってカッコいいです。シルバーアクセサリーですので、使用に伴う小傷等はございますが目立ったダメージはございません。ご理解いただける方のみご検討よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/shuttle904525.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome469143.html
http://narcologia.ru/goods/plaque468407.html
あすつく】 ジャスティンデイビス マミーディアレスト スカル リング ...
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ジャスティンデイビス マミーディアレスト スカル リング ミイラ ...
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ジャスティンデイビス マミーディアレスト スカル リング ミイラ ...
ジャスティンデイビス J×U 925 リング ミイラ スカル ジルコニア - リング
定価5.3万★Justin Davisジルコニア装飾チェーンスカルリング 17号
定価7.9万☆Justin Davis ミイラスカルリング（ブラック・15号 ...
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ジャスティンデイビス J×U 925 リング ミイラ スカル ジルコニア - リング