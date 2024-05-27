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ジャスティンデイビス　マミーディアレスト　スカル　リング　ミイラ　ジルコニア
商品番号 Y42067824147
商品名

ジャスティンデイビス　マミーディアレスト　スカル　リング　ミイラ　ジルコニア
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 11,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JUSTINDAVISジャスティンデイビスリングSRJ552-1MUMMYDEARESTRINGBLACKFINISHミイラSV925ジルコニアサイズ　18.5号silver925、ジルコニア、シンセティックルビーミイラを思わせるような大振りなスカルリングで、サイドには古代エジプトのシンボルマーク「ホルスの目」がデザインされております。特殊なブラックメッキ加工が施されており、目にはジルコニアが輝き、シルバーとブラックのコントラストが人目を引きます。ジャスティンのスカルリングはボリュームがあってカッコいいです。シルバーアクセサリーですので、使用に伴う小傷等はございますが目立ったダメージはございません。ご理解いただける方のみご検討よろしくお願いいたします。
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あすつく】 ジャスティンデイビス マミーディアレスト スカル リング ...
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