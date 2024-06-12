カイマン　長財布　ブラック

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商品詳細
⭐︎カイマンワニ革多機能ラウンドファスナー長財布⭐︎サイズ\u2028W19.5xH10xD2.3cm\u2028\u2028⭐︎商品説明\u2028本物の高級カイマンクロコダイル皮革使用\u2028\u2028・小銭入れ×1\u2028・札入れ×3\u2028・カードポケットｘ18\u2028・その他ポケット×2\u2028・後ろ面にあおりポケットあります。頂き物ですが、使用しないので出品致します。
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