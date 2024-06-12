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NIKE エアフォース1 28.5センチ
商品番号 U34232113866
商品名

NIKE エアフォース1 28.5センチ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,146 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度だけ履いた良品です。鑑賞用のケースで保管していました。色はネイビーとなります。箱はありません。コレクション整理のため、出品いたします。靴の裏側アップしました。
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