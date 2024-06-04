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vans オールドスクール
商品番号 A71372771897
商品名

vans オールドスクール
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,360 円
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商品詳細

タグは切っていますが、新品未使用です。メンズ用の27.0センチ
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