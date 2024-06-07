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【ほぼデッド】ニューエラ　MLB パイレーツ　キャップ（56.8cm）
商品番号 Y14911296099
商品名

【ほぼデッド】ニューエラ　MLB パイレーツ　キャップ（56.8cm）
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】【ほぼデッド】ニューエラ　MLBパイレーツ　キャップ（56.8cm）＿SIZE＿＿＿サイズ：56.8cmツバ長：約7cm高さ：約12cm＿COMMENT＿＿＿MLBピッツバーグ・パイレーツのニューエラキャップです。フロントには、パイレーツのチームロゴである「P」の刺繍が施されています。ツバの裏はイエローサテン生地。飾り紐もついており雰囲気良いです。＿COLOR＿＿＿ブラック＿CONDITION＿＿＿9/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
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