Peppa pig 本 大量 74点

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子供がペッパピッグにもう興味を示さないため、すべてお譲りしたいと思います。お子様への英語本多読、読み聞かせにいかがですか？★大型本（約25cm×25cm）が16冊★準大型本（約23.5cm×23.5cm）が2冊★中型本大（約23cm×23cm）が1冊★中型本（約20.5cm×20.5cm）が16冊★長方形の本（約23cm×19cm）が1冊★小冊子のような本（約15cm×20cm）が1冊★Peppa'sgreatlibraryの中身（約13cm×13cm）が30冊★時計のついた本★アクティビティブック等が6冊計74冊あります。大型本と準大型本は四隅に若干使用感のあるものもありますが、きれいなもの、新品に近いものが比較的多いと思います。中型本については比較的所有していた年数が長め（3年ほど）であり、たくさん読み聞かせたプラス紙が薄めなため、使用感のあるもの、最後の白いページにシールを貼ってるもの、などが多いです。Peppa'sgreatlibraryについてはほとんど使用しておらず、表紙に僅かなスレがあるものが数点見受けられる程度で箱ともども美品だと思います。時計の本も隅に僅かなスレがあるのみできれいな方だと思います。アクティビティブックに関してはおまけと思っていただけたらと思います。アクティビティブックを除き（と言っても使用できないようなものは含まれません）、ひどく目立つ傷や汚れはありません。ただ見落としがあれば申し訳ありません。すべて中古の素人自宅保管品です。ご了承の上、ご購入下さい。プラスチックのビニールに包み、ダンボールに入れて発送予定です。幼児未就学児英会話イギリス英語3歳4歳5歳Englishpreschoolreading