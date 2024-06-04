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山下智久　写真集　CIRCLE ★未開封
商品番号 C78166231779
商品名

山下智久　写真集　CIRCLE ★未開封
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 3,315 円
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商品詳細

★写真集は未開封品です★定価11,000円#山下智久#山下_智久#マチェイ・クーチャ#マチェイ・クーチャ#本#芸術／写真・工芸本の概要【映像美あふれるDVD、特大ポスター、ポストカード3種を特装BOXに封入した豪華限定版】山下智久の初写真集「CIRCLE」。荒々しい大自然と交差しながら、「100年後に残るタイムレスな表現」を追求。今まで誰も見たことのなかった山下智久の姿を切り取ったのは、ポーランド出身の気鋭フォトグラファー、マチェイ・クーチャ。時間も性別も超えて、すべての人に体感してほしい写真集の誕生。
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http://narcologia.ru/goods/mobilehome404443.html 新品未開封 山下智久 写真集 CIRCLE 豪華限定版 bskampala.com
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