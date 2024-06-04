Aimer オルゴール　３点セット

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商品詳細
Aimer10thAnniversaryLiveinSAITAMASUPERARENA\\\"nightworld”ライブグッズ オルゴール3個③グレースノート④星の消えた夜に⑤トリル2月26日(土)兵庫神戶国際会館こくさいホール公演で購入したものです。全国4番目の公演のためシリアルナンバーは比較的前の方だと思われます。全て動作確認済みです。ライブ後に1回聞いて、保存していたものです。ほぼ未使用です。箱に小さいな傷や破れ等ございます。素人による自宅保存であることをご了承ください。即購入OKバラ売り不可値下げ不可
http://narcologia.ru/goods/Adder145675.html
http://narcologia.ru/goods/perforce708165.html
http://narcologia.ru/goods/organization610162.html
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