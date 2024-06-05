【ファンセット】進撃の巨人本編全巻＋α

【最終値下げ！】5499円→4999円本棚整理の為出品いたします。◼︎セット内容①進撃の巨人本編1〜34巻②フルカラーエディション1③リヴァイ兵長スピンオフ 後悔なき選択1 後悔なき選択2特装版 進撃の巨人1関西弁ver◼︎以下の巻は初版です。4,6,12〜19,22〜32,34巻。◼︎状態新品と中古で購入したものが混ざっている為、状態にばらつきがありますので、写真をご確認ください。バラ売り不可。即購入可。返品不可。上記ご確認の上ご購入をお待ちしております！#古本セットA



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