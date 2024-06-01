Nintendo NEW ニンテンドー 3DS ホワイト　ソフト3本おまけ

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3DS本体タッチペン※ACアダプタはありませんソフト3本おまけとしてお付けします。・ドラゴンクエスト11 過ぎ去りし時を求めて・立体ピクロス・とびだせどうぶつの森すべて動作確認しました。長く使わないまま自宅にて保管していたものです。外観に目立つダメージはないと思うのですが細かなキズなどの見落しがあるといけませんので中古品ということをご理解くださる方にお願いいたします。自宅にはペットがいます。気になる方はご遠慮ください。NintendoNEWニンテンドー3DSホワイトcolor:WHITEゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo