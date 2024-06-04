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【匿名配送】 坂口健太郎 サイン入り 写真集
商品番号 E80680289916
商品名

【匿名配送】 坂口健太郎 サイン入り 写真集
ブランド名 Evital
特別価格 税込 13,065 円
在庫状況 あり

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商品詳細

坂口健太郎さんフォト\u0026ワードブック「君と、」ポストカード付きサイン本未開封です。未開封ですので中の状態は確認出来ていません。初期傷やスレ、少しでも商品状態が気になる方は購入をお控えくださいますようお願いいたします。
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