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結 スーパーエリート乳酸菌 yk622
商品番号 T74880288204
商品名

結 スーパーエリート乳酸菌 yk622
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 18,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

結　スーパーエリート乳酸菌yk622自分の善玉菌を増やす乳酸菌です。余っているために出品します。必要な方へ届きますように。株式会社YKワールドビジョン《健康補助食品》結YK622乳酸菌の増量タイプ250mgから295mgにバージョンアップされた新スーパーエリート乳酸菌【結YK622】パウダータイプ60g(1g×60包)新品・未開封２箱セットの出品です※便利な１箱セット、お得な3箱セットも出品中ですのでご覧ください名称：乳酸菌加工食品本体価格：16,200円(税込)/1箱　２箱32400(税込)
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