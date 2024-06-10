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【最終値下げ】　グリッドマン　くじコレ　アクリルスタンド　六花　アカネ
商品番号 X97484261235
商品名

【最終値下げ】　グリッドマン　くじコレ　アクリルスタンド　六花　アカネ
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 5,719 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「SSSS.GRIDMAN」くじコレのB賞アクリルメガフィギュアの六花とアカネです。バラ売り不可。注意事項などプロフをご参照ください。プチプチで巻いてから防水対策を施し、隙間を紙で埋めて段ボールに入れてゆうゆうメルカリ便で発送予定です。アクリルフィギュア
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