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- 【最終値下げ】 グリッドマン くじコレ アクリルスタンド 六花 アカネ
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商品詳細
「SSSS.GRIDMAN」くじコレのB賞アクリルメガフィギュアの六花とアカネです。バラ売り不可。注意事項などプロフをご参照ください。プチプチで巻いてから防水対策を施し、隙間を紙で埋めて段ボールに入れてゆうゆうメルカリ便で発送予定です。アクリルフィギュア
http://narcologia.ru/goods/recycling249014.html
http://narcologia.ru/goods/calling390650.html
http://narcologia.ru/goods/conception96757.html
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