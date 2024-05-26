ロッカクアヤコ　画集　ayako rokkaku ギャラリーターゲット

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商品詳細
2019年個展の際にオランダのGalleryDelaiveから発刊されたロッカクアヤコさんの画集です。購入後数回読んで保管していました。アートの趣向が変わってきたので出品します。傷などは見られず、美品です。—-AyakoRokkaku/ロッカクアヤコGalleryDelaive「Fumbleincolors,tinydiscoveries」LimitedEditionof500Fumbleincolors,tinydiscoveriesJune8–August25,2019PresentedbyGalleryDelaive—-画集・作品集・図録サイズ:約30cm×約21cm
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