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R5 VISIONAIRE × TIFFANY＆Cヴィジョネア × ティファニー
商品番号 S60786326897
商品名

R5 VISIONAIRE × TIFFANY＆Cヴィジョネア × ティファニー
ブランド名 Svital
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VISIONAIRE×TIFFANY＆CO　№38ヴィジョネア×ティファニー　38号2002年世界限定4,000部発行完売品で、海外出張の際に購入した未使用品です。■世界的ジュエリーブランド〈TIFFANYティファニー〉とのコラボレーション号。「LOVE」をテーマにしたアートボックスには、ティファニーならではのオープンハートのネックレス。状態は良いです。そしてティファニーの巾着袋の中に、ヴィンテージな古書をモチーフにしたアートブックが入っています。ページの間に、さまざまな著名人からのアート作品が挟まった加工がされています。■2002年刊行　・ぺ-ジ数　100P・Publisher:VISIONAIREPUBLISHING・世界限定　4,000部　・出品している商品はNO.3723(7枚目画像)・サイズ:27cmx19cmx7cm
http://narcologia.ru/goods/forthcoming275592.html
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