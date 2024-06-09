R5 VISIONAIRE × TIFFANY＆Cヴィジョネア × ティファニー

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商品詳細
VISIONAIRE×TIFFANY＆CO №38ヴィジョネア×ティファニー 38号2002年世界限定4,000部発行完売品で、海外出張の際に購入した未使用品です。■世界的ジュエリーブランド〈TIFFANYティファニー〉とのコラボレーション号。「LOVE」をテーマにしたアートボックスには、ティファニーならではのオープンハートのネックレス。状態は良いです。そしてティファニーの巾着袋の中に、ヴィンテージな古書をモチーフにしたアートブックが入っています。ページの間に、さまざまな著名人からのアート作品が挟まった加工がされています。■2002年刊行 ・ぺ-ジ数 100P・Publisher:VISIONAIREPUBLISHING・世界限定 4,000部 ・出品している商品はNO.3723(7枚目画像)・サイズ:27cmx19cmx7cm
http://narcologia.ru/goods/forthcoming275592.html
http://narcologia.ru/goods/unusable686274.html
http://narcologia.ru/goods/smear736004.html
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