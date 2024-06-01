池田大作全集 1～10

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商品詳細
池田大作全集1～10の計10冊です親戚からの依頼で出品していますので文献に関する質問はお答えできません外ケースに変色あり帯が無い物や破けていたりで「やや傷や汚れあり」にしていますが中は未使用に近い物もあります※全ページの確認は出来ていませんので見落としがある可能性あります厚さ重さありますバラ売り不可です
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