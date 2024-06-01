妃阿甦 THE PIASS CD『猟奇絞殺窒息死』ヴィジュアル系 バンドアルバム ...

・妃阿甦（THEPIASS）CD『猟奇絞殺窒息死』のご紹介です。・伝説のバンドのデビューCDで、1995年に発売された貴重品です。・名曲『革・命・前・夜』収録されてます。・もちろん現在廃盤です。サブスクにもありません。・状態は歌詞カードに少しスレやヨレ、全体に経年劣化ありますが、盤面自体は比較的綺麗です。・再生も問題ないです。・あくまで中古品となりますので、神経質な方のご購入はお控え下さい。・よろしくお願いいたします。



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