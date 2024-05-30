☆【書籍】長崎の開港とイエズス会への譲渡 結城了悟 著（K_0875 ...

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商品詳細
AfundaçãodoportodeNagasaqui:easuacedênciaàsociedadedeJesus=ThefoundingoftheportofNagasakianditscessiontothesocietyofJesus=長崎の開港とイエズス会への譲渡DIEGOPACHECO.S.J（結城了悟）（著）■形態：横18.2×縦25.2×厚0.4㎝ 厚表紙■頁数：67頁■著者：結城了悟■出版社：出版社CENTRODEESTUDOSMARITIMOSDEMACAU■発行日：1989年1月1日■状態：表紙・裏表紙/スレ 三方/良 中頁/良■発送：ヤマトネコポスにて発送 書籍の厚さによっては簡易包装になります。 時間指定不可 ※ネコポスは郵便受までの配送となります。
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