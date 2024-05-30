貴重　専用筒有り　ロッカクアヤコ ポスター 中国 龍美術館限定品 上海限定

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商品詳細
専用筒ありです。美術館で正規に購入した方は筒がついてきます。上海龍美術館で開催中のCloseToYourTreasurebyRokkakuAyakoの期間限定ポスターです。新品未開封です。日本未発売となりますので、大変貴重な作品となります。私自身が龍美術館で購入した正真正銘の本物です。サイズは、縦55x横72となります。#rokkakuayako#ayakorokkaku#ロッカクアヤコ#未発売#上海限定
http://narcologia.ru/goods/reboot795336.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper519409.html
http://narcologia.ru/goods/financier795260.html
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