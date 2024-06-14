値下げしました!! ps4本体 純コン ASUSゲーミングモニター

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商品詳細
本体＋コントローラー＋モニターセット販売になります。バラ売り不可動作確認○私はAPEXをしていたのですが、このモニターとプレステでマスター帯だったのでスペック等は問題ないかと思います⭐︎箱なし⭐︎コントローラー充電器付き⭐︎動作確認・初期化済み電源コート付属⭐︎ASUSゲーミングモニターHDMIケーブル有⭐︎カセット欲しければお付けします値下げ等コメントください
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