- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- 管楽器
- >
- YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
YAMAHA(ヤマハ)フルートYFL-311頂き物ですので動作の確認は行っておりません。30年くらい前に購入をして、ほとんど使用はしていないそうです。小キズやスレ経年による変色等あります。メンテナンスが必要になるかと思います。ご理解の上でご購入していただければ幸いです。ケース内にマジックで持ち主のイニシャルを消した跡があります（最後の写真をご参照下さい）種類···フルート
http://narcologia.ru/goods/approximate58320.html
http://narcologia.ru/goods/freshman193556.html
http://narcologia.ru/goods/approximate849020.html
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
http://narcologia.ru/goods/approximate58320.html
http://narcologia.ru/goods/freshman193556.html
http://narcologia.ru/goods/approximate849020.html
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311