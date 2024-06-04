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YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
商品番号 N88647315969
商品名

YAMAHA(ヤマハ) フルート YFL-311
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 8,930 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

YAMAHA(ヤマハ)フルートYFL-311頂き物ですので動作の確認は行っておりません。30年くらい前に購入をして、ほとんど使用はしていないそうです。小キズやスレ経年による変色等あります。メンテナンスが必要になるかと思います。ご理解の上でご購入していただければ幸いです。ケース内にマジックで持ち主のイニシャルを消した跡があります（最後の写真をご参照下さい）種類···フルート
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