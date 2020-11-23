TXT BLUE HOUR STILL DREAMING

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商品詳細
現在値下げ中です！TXTBLUEHOURSTILLDREAMINGこのアカウントで出品している他の商品と一緒に購入していただける場合割引します！中身は全て揃っています！〈1・2枚目〉BlueHourのアルバム予約限定特典BOX3形態セットSTILLDREAMINGのCD4形態セットUNIVERSALMUSICSTORE限定盤特典ランチョンマットこれらのセットです！10枚目の汚れが少しついています。アルバムは海外の製品ですので初期スレ等があります即購入OKです！いいねもぜひ！値下げ交渉受け付けます！質問があればお気軽にコメントしてください！
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